Thaciano comemora retorno ao Bahia e vive expectativa para jogar diante da torcida

Depois de dois anos, o meia Thaciano está de volta ao Bahia. Um dos reforços anunciados pelo tricolor para a disputa do Brasileirão, o jogador foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (6), na Fonte Nova.

No retorno ao tricolor, Thaciano diz que quer realizar um desejo: o de jogar diante da torcida. Por conta da pandemia da covid-19, durante a passagem do jogador pelo clube, em 2021, os jogos eram realizados com portões fechados.

"Assim que a gente saiu, falei com pessoas próximas a mim que o que tinha faltado era jogar com a torcida, ter essa atmosfera, que é muito forte. Já joguei contra e já vi como era. A favor, não consegui ter essa honra. Essa volta é para realizar esse sonho. A gente espera que dê tudo certo", disse.

Com a camisa do Bahia, Thaciano disputou 26 jogos em 2021 e foi campeão da Copa do Nordeste. Ele deixou o clube para defender o Altay, da Turquia. Durante a entrevista, o jogador contou que ficou triste quando teve que sair do Esquadrão.

"Foi um dos momentos mais difíceis para mim como profissional, até sentimental, porque foi um curto período, mas muito intenso. A gente viveu grandes emoções em pouco tempo. Quando chegou essa proposta, a gente avaliou, teve um balanço. Naquele momento, para mim e para o Grêmio, era interessante. Então foi o que aconteceu. Mas hoje estou feliz de retornar para dar o meu melhor novamente", explicou.

Thaciano teve a primeira sensação do calor da torcida no último domingo. Ele acompanhou a conquista do título de campeão baiano, sobre o Jacuipense. A reestreia do meia pelo Esquadrão será no dia 15 de abril, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Ele garante que a expectativa é grande.

"Emocionante. De receber todo esse carinho, esse reconhecimento, da curta passagem aqui, ver os torcedores felizes. As pessoas reconhecendo seu trabalho. Todo menino, quando sonha num momento como esse, e voltar para cá e ser bem recebido, como fui, pela torcida, pela comissão, pela imprensa... Isso é gratificante para um profissional. Espero deixar o meu melhor sempre para ajudar o Bahia. Vamos firmes, que essa temporada seja muito boa para a gente", analisou.