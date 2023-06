Thaciano mira reação do Bahia na Fonte Nova: 'A gente é forte em casa'

O Bahia empatou em 0x0 com o Fortaleza na tarde deste sábado (3), na Arena Castelão, em jogo de abertura da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para o Esquadrão, que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Será preciso secar os concorrentes abaixo da tabela, que ainda entram em campo.

Após o fim da partida, o meia Thaciano avaliou o duelo contra o Leão do Pici. O jogador falou nas chances perdidas para os dois lados, e disse ter visto equilíbrio entre os dois times.

"Foi um jogo equilibrado. Tivemos duas chances no primeiro tempo, comigo e Cicinho, e a gente não conseguiu. Eles tiveram algumas também, mas também sem muito estresse", afirmou, em entrevista ao canal Premiere.

O empate sem gols ampliou o jejum do Bahia na temporada. Já são sete partidas sem vencer, sendo cinco pela Série A. Agora, o Esquadrão terá uma semana livre para treinos e só volta a entrar em campo no próximo sábado (10), às 18h30, quando recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Thaciano falou sobre a força tricolor em casa ao mirar uma reação no Brasileirão.

"Agora, é descansar e pensar nos próximos jogos. A gente é forte em casa e recupera esses pontos que deixamos para trás", garantiu.