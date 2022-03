Thais Braz, do BBB21, faz cirurgia para diminuir a testa: 'me incomodava muito'

Thais Brás, participante do BBB21, chocou os internautas após revelar em suas redes sociais que realizou uma cirurgia pouco convencional. A influenciadora era muito insegura com o tamanho da sua testa, a qual escondia com a sua característica franja, e, por isso, decidiu se submeter a um procedimento para reduzir a testa.

“Estou sumida por motivos de: tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que me incomodava muito desde criança”, explicou ela em seu Instagram na tarde desta quinta-feira (10).

Confira o antes e depois:

Foto: Reprodução

A influenciadora ainda contou que precisará ficar uma semana com uma faixa de proteção, que posteriormente será usada apenas para dormir, mas diz que está se sentindo bem. "A única coisa que sinto é, tipo, latejando a cabeça às vezes. Mas bem mais tranquilo do que imaginei", completou ela, que estava acompanhada do também ex-BBB Gui Napolitano.

Algumas pessoas chegaram a criticar a atitude de Thais e questionaram a necessidade do procedimento, mas ela logo rebateu os comentários negativos: "Eu sofria com minha testa. Essa era minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança", afirmou.