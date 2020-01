Thaís Carla participa de bate-papo gratuito sobre gordofobia nesta quarta (22)

Morando em Madre de Deus, na Bahia, desde maio de 2019, a dançarina, influenciadora digital e youtuber Thaís Carla, 28 anos, participará de seu primeiro encontro em Salvador nesta quarta-feira (22). Organizado pela Mídia Ninja, o evento gratuito 'Temos gordas sim!' acontece às 19h, na Casa Ninja Bahia (em frente à Praça Colombo), no bairro do Rio Vermelho.

O bate-papo será mediado pela jornalista e ativista Naiana Ribeiro, criadora da primeira revista para mulheres gordas do país, contará também com a presença da psicóloga Laura Augusta, criadora da Rede Dandaras, e de Adriana Santos, coordenadora do movimento Vai Ter Gorda. Após o debate sobre gordofobia, acesso e direitos, o encontro terá um Meet & Greet com Thais.

O evento é no esquema 'pague quanto puder', no qual os participantes podem colaborar para a manutenção da casa doando na portaria.