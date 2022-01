Thais Fersoza, esposa de Michel Teló, é a nova apresentadora do ‘The Voice+’

Thais Fersoza, 37 anos, é a mais nova apresentadora do "The Voice+", reality musical da Globo. Ela está de volta à TV para a segunda temporada do programa, que tem estreia prevista para 30 de janeiro, quando se juntará a André Marques nos bastidores.

“Sou encantada com a versão The Voice+, em que pessoas com mais de 60 anos sobem ao palco para cantar e realizar seus sonhos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim”, conta.

Thais, volta à Globo após 19 anos desde sua última aparição na emissora, quando interpretou a órfã Fátima, na novela "Agora é que são elas", de 2003. Ela também já fez uma participação em Malhação, dando vida à Carla, par romântico de Mocotó, interpretado pelo colega André Marques.

"Estou muito feliz com a notícia. Eu conheço a Tatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos Malhação e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló, que eu tive o prazer de conhecer também. Tatá é mega talentosa e, sem dúvida, chega à família The Voice para somar — celebra André.

Michel Teló, marido da atriz, já é uma figurinha carimbada do programa, dono do recorde de sete vitórias do reality, sendo seis temporadas na versão original e uma na versão kids.