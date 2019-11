Thaise Maciel lança videoclipe Filha das Águas em show no Rio Vermelho

O clipe da música Filha das Águas, da cantora, compositora e instrumentista Thais Maciel, será lançado nesta sexta-feira (22), com um show no restaurante Dendê Gastronomia, na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho.

Finalista do Festival de Música Universitária de Salvador (MUSA - 2018), a canção explora a relação transcendental da artista com as águas, responsável por lhe tocar e mover seu ser. Os ingressos para a apresentação, que começa às 20h, podem ser adquiridos no local por R$ 20.

O videoclipe, dirigido pelo fotógrafo e cinegrafista Matheus Leite, traz Thaise Maciel em seu habitat natural, o mar, para tratar da força e leveza com que as águas movem o mundo e as suas emoções.

Thaise destaca que “a própria canção já foi construída com intuito de mar, de te preencher e desaguar, como o movimento da maré”. Por isso, o videoclipe ganha forma a partir dos sentimentos gerados pela própria canção, por isso suas expectativas são de que o público entre nessa mesma sintonia. “Estou extremamente alegre de lançar o primeiro videoclipe da minha carreira, enquanto artista independente sei que é algo muito difícil, e conseguir materializar um projeto como esse de uma forma amorosa ao lado de amigos é gratificante”.

Convidado par digirir o clipe, Matheus Leite diz que antes mesmo do convite, já possuía uma relação e um encantamento com a música: “isso ajudou bastante no processo criativo conjunto que tivemos. A ideia era de trazer a relação simbiótica de Thaise com o mar e a energia que vem dele”, explica.

Veja o teaser do videoclipe:

Serviço

O quê: Show de lançamento do videoclipe Filha das Águas de Thaise Maciel

Quando: 22 de novembro (sexta-feira), às 20h

Onde: Restaurante Dendê Gastronomia (Rua Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho)

Quanto: R$ 20