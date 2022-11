Thalita Carauta e Rodrigo Sant'anna rompem amizade de 20 anos

Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta, a dupla Valéria e Janete no "Zorra total", romperam uma amizade de mais de 20 anos e não se falam mais. As informações são do Jornal Extra.

Os atores se tornaram amigos antes da fama, e o motivo do rompimento é um mistério até para os amigos mais próximos deles. Rodrigo e Thalita romperam também no virtual e deixaram de se seguir no Instagram.

Os atores fizeram grande sucesso juntos quando estrelaram, há dez anos, a inesquecível dupla Valéria e Janete. A carreira de ambos decolou depois da febre que viraram os personagens na época.

Rodrigo participou de programas como Vídeo Show e Tô de Graça. Atualmente ele encabeça o elenco do seriado Plantão sem Fim, do Multishow.

Já Carauta esteve no elenco de Chapa Quente (2015) e Segunda Chamada (2019), além das novelas Segundo Sol e Todas as Flores, atualmente em cartaz no Globoplay.