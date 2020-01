Thammy Miranda divulga perfil de Bento no Instagram e baba pelo filho

Bento Miranda, filho do cantor e dançarino Thammy Miranda e Andressa Ferreira, já é uma celebridade. O pequeno, que nasceu no dia 8 de janeiro, herdou os admiradores dos pais e tem sua própria conta no Instagram, com mais de 47 mil seguidores. Pai coruja, o ator divulgou o perfil e babou a cria.

“Se existe amor maior eu desconheço! Você tem um amor assim?”, escreveu Thammy. Famosas como a atriz Giovanna Antonelli e a apresentadora Adriane Galisteu transbordaram de amor nos comentários. A cantora Simony também deixou um recadinho fofo: “Eu tenho quatro e já adianto: não existe mesmo amor maior”. “Bênção de Deus”, afirmou a influencer Gabriela Pugliesi.

Andressa também não resistiu e se declarou: “Amor da vida da mamãe!”. Um dia antes, ela foi criticada por compartilhar a mesma foto, por ter anunciado o primeiro banho do menino.

“Oi, pessoal, eu tenho 10 dias de vida e amo mamar. Ontem caiu meu cordão umbilical e hoje vou tomar meu primeiro banho. Meu papai e minha mamãe estão babando em mim!”, dizia a legenda.

Diante dos comentários, a esposa de Thammy explicou que estava seguindo uma orientação médica. Segundo ela, a higiene do bebê vinha sendo feita com lenços umedecidos.