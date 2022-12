The Best: Fifa revela data do anúncio dos melhores do mundo

Os melhores jogadores do mundo na atual temporada, tanto no masculino quanto no feminino, serão anunciados pela Fifa no ano que vem. A entidade confirmou, nesta terça-feira (13), que a premiação The Best acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2023. O local ainda não foi divulgado, nem a lista de candidatos e candidatas finalistas.

A votação para a escolha dos vencedores terá início no dia 12 de janeiro, 25 dias após a decisão da Copa do Mundo do Catar. O período de análise dos atletas, inclusive, foi ampliado para considerar o torneio. Desta vez, será de agosto de 2021 a dezembro de 2022. Para se ter noção, a última edição avaliou o intervalo de 8 de outubro de 2020 a 7 de agosto de 2021.

Os detalhes da escolha ainda não foram anunciados. Normalmente, a Fifa recebe votos de técnicos e capitães das seleções nacionais e jornalistas de todo o mundo. Torcedores também podem dar suas opiniões, via internet.

Os atuais vencedores do Fifa The Best são o atacante polonês Robert Lewandowski (hoje no Barcelona, mas eleito como jogador do Bayern de Munique), no masculino, e a atacante espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, no feminino.

Além do melhor jogador e jogadora do mundo, a cerimônia também consagra os melhores goleiro e goleira, os treinadores (masculino e feminino), o prêmio Puskas para o gol mais bonito do ano, prêmio dos torcedores (Fan Awards), prêmio por Fair Play e o prêmio especial da Fifa. Há ainda a escolha da seleção do ano, no masculino e no feminino, feita pelo sindicato mundial dos jogadores (FifPro).