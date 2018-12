The Bunker incentiva a cultura cervejeira em Salvador

Não é um simples bar, trata-se de um lugar de conhecimento. Um espaço que incentiva a cultura cervejeira. Não só no discurso. Degustadores que estão entrando nesse universo maravilhoso, com certeza, encontrarão abrigo por lá; já os mais experientes ganharão um QG para provar novas bebidas, novos rótulos e até colocar na roda as próprias produções.

Há seis meses em Salvador, o The Bunker – Beer Culture, localizado na Pituba, consolidou-se com uma proposta simples: disseminar o conhecimento sobre cerveja, seguindo o conceito de Tasting Bar, contando sobre as relações entre ingredientes, processos produtivos e sabores.

Dois sócios e muitas horas de copo formam a personalidade do Bunker. Vinício Carvalho, profissional responsável pelo conceito da casa é Beer Sommelier, formado pelo Instituto da Cerveja em São Paulo. Vinícius convenceu o amigo e empresário Marcelo Rodrigues que a terceira capital do país precisava de um lugar com profissionais sommelies de cerveja no atendimento e com uma carta com bastantes rótulos, com estilos variados, aliado ao conforto e, sobretudo a educação cervejeira. E deu certo!

The Bunker – Beer Culture em pouco tempo virou um ponto de encontro de importantes influenciadores digitais e jornalistas da capital baiana. Para o blogueiro Felipe Almeida de Freitas, do site: santacomida.blogspot.com, “o ambiente agradável com excelentes opções de cervejas artesanais, um cardápio de comida reduzido, mas justo em termos de sabor, fora o atendimento diferenciado tornam o Bunker um lugar ideal”.

Por trás das mais de 280 rótulos de cervejas existe uma preocupação insana em fazer com que a bebida seja bem servida. Os freezers bem alimentados guardam excelentes rótulos, tanto nacionais quanto importados. As gostosuras de mastigar estão em um cardápio enxuto. O menu incluí um sanduíche de Pastrame (SENSACIONAL), embutidos artesanais, inspirados nas Salumerias Italianas e clássicas salsichas alemãs, Queijos artesanais nacionais (Curados, Mofo Branco, Meia Cura), empanadas Argentinas, geleias e molhos com frutas tropicais.

Bar revelação

Em novembro, o The Bunker foi eleito Bar Revelação pela revista Veja Comer e Beber consolidando-se como uma das principais atrações para quem gosta de consumir cervejas especiais em Salvador. Luzinhas charmosas, mesas de madeira, cerveja boa e conversa-fiada. “Nós queremos fazer bons amigos, boas relações”, finaliza Vinicio Carvalho.

MinduBier - a cerveja Baianamente Artesanal

Com DNA baiano, a cervejaria MinduBier foi concebida por três amigos de profissões distintas. O projeto foi ganhando forma pelo arquiteto e também cervejeiro, Gustavo Martins, com a técnica apurada do administrador Eduardo Almeida, e o paladar bem treinado do também arquiteto Gustavo Argollo.

Foto: Leonardo Freire

Assim nasceu a MinduBier, da união de três baianos determinados em trazer mais tempero para as cervejas da nossa terra. “Nossa paixão é por cerveja e pelos prazeres que um gole desse líquido sagrado nos proporciona” destaca o arquiteto e cervejeiro, Gustavo Martins.

A cerveja Baianamente Artesanal traduz os tons da Baía de Todos os Santos em seus rótulos e estilos. O empresário soteropolitano Felipe Mascarenhas é um consumidor e entusiasta dos rótulos Mindu. “Conheci a MindúBier com sua IPA, acho que é a que mais consumo, porque tem um balanço perfeito entre o amargo e os aromas do lúpulo. Mas o que me chama mais atenção são as cervejas mais ousadas, como a Fora do Eixo - feito em parceria com outras cervejarias do Nordeste – e a DPIS que é uma excelente Imperial Stouth, feita com Lactose e Amendoim. Certamente um dos rótulos mais interessantes da MinduBier”, avalia.

(Foto: Leonardo Freire) (Foto: Leonardo Freire) (Foto: Leonardo Freire) (Foto: Leonardo Freire) (Foto: Taylla de Paula) (Foto: Taylla de Paula) (Foto: Taylla de Paula) (Foto: Taylla de Paula) (Foto: Taylla de Paula) (Foto: Taylla de Paula)

