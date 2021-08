The Crown: Netflix divulga primeiras imagens de Charles e Diana na 5ª temporada

A expectativa para a quinta temporada de The Crown, série inspirada nos bastidores da coroa britânica, aumentaram nesta terça-feira (17) com a divulgação de duas novas fotos oficiais. A Netflix, em publicação nas redes sociais, revelou as primeiras imagens de Dominic West (The Affair) e Elizabeth Debicki (Tenet), que viverão o Príncipe Charles e a Princesa Diana na nova fase.

Conforme anunciado pela plataforma no ano passado, os episódios inéditos terão mudanças no elenco. Além das adições de West e Elizabeth, Lesley Manville (de Trama Fantasma) será a Princesa Margaret, Jonathan Pryce (Game of Thrones, Dois Papas) poderá ser visto como o Príncipe Philip e Imelda Staunton (de Harry Potter) passa a interpretar a Rainha Elizabeth II. Esta última substitui Olivia Colman, que foi indicada duas vezes ao Emmy pelo papel.

As alterações previstas pela plataforma ocorrem devido ao avanço na linha do tempo da trama. O último episódio da quarta temporada terminou no início da década de 1990. Os próximos episódios devem narrar a separação de Diana e Charles, assim como a morte de Lady Di, em 1997.

A quinta temporada de The Crown ainda não tem data de lançamento confirmada. Veja as imagens divulgadas: