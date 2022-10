The Crown: série da Netflix divulga trailer da 5ª temporada

A quinta temporada de The Crown finalmente ganhou o seu primeiro trailer, que revela novas polêmicas entre Diana (Elizabeth Debicki), Charles (Dominic West) e a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton).

Os episódios do novo ano retratarão um período bastante intenso na Família Real, com o divórcio dos três filhos de Elizabeth II, o incêndio no Castelo de Windsor, e a substituição de Margaret Thatcher por John Mayor.

O quinto ano de The Crown contará com Elizabeth Debicki (princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth 2ª), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William).

Os novos episódios chegam em 9 de novembro de 2022 à Netflix.

Veja o trailer: