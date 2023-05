The Flash ganha trailer final com viagens no tempo e dois Batmans; veja

Faltando pouco menos de um mês para a estreia de The Flash, a Warner Bros. lançou nesta terça (23) o trailer final do herói encarnado mais uma vez por Ezra Miller. No vídeo, acompanhamos o velocista em viagens no tempo, enquanto lida com seu presente caótico ao lado do Batman de Michael Keaton.

Veja o trailer:

Além de Miller e Keaton, o filme da DC tem ainda Ben Affleck (Batman). Maribel Verdú (Nora Allen, a mãe do Flash) e Jeremy Irons (Alfred) Dirigido por Andy Muschietti, The Flash tem estreia marcada para 15 de junho no Brasil.