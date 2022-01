The Freestlye: Samsung aposta em projetor inteligente

Como já dissemos, o legal mesmo da Consumer Eletronics Show (CES) são as inovações. A Samsung apresentou uma bem legal, o The Freestlye. De acordo com a marca coreana, ele é uma "uma tela gigante via projeção, inteligente e conectável, além de um dispositivo de iluminação ambiente, tudo reunido em um aparelho leve e portátil". Bem promissor, né?

Visualmente, ele se assemelha a um spot de iluminação - e faz também esse papel - mas o mais legal a prossibilidade de exibição de uma tela de até 100" em ângulos de até 180º. Dá pra projetar na parede, no chão e até no teto, tudo com ótima qualidade e recursos de smart TV, como os principais apps de streaming do mundo.

E o som? Segundo a Samsung, o The Freestlye conta com "um radiador passivo duplo que permite graves nítidos e mais profundos sem distorção, e sua radiação de som de 360 ​​graus permite que os clientes desfrutem de uma experiência de som com qualidade de cinema, não importa onde estejam".

Por enquanto, ele só estará disponível nos EUA, por um preço equivalente a R$ 5.000, mas a tendência é que a venda seja expandida para outros países ao longo do ano.