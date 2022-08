The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia: sai trailer do quinto ano

O aguardado trailer da 5ª temporada da série The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia foi divulgado nesta quarta (24) pela plataforma Hulu. O vídeo têm 2min15 de duração e mostra como o assassinato do Comandante Waterford (Joseph Fiennes) acirrou a rivalidade entre June (Elisabeth Moss) e Serena (Yvonne Strahovski).

Na 5ª temporada, o público verá June lutando para derrubar Gilead, já sabendo que foi June quem mandou matar o marido. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o criador da série Bruce Miller disse que a história que está chegando a um ponto crucial. Ele não sabe se significa o “começo do fim”, mas certamente é um ponto para reavaliação interna. Mas o desejo dele é de continuar, enquanto Elisabeth Moss quiser. Os dois adoram trabalhar juntos.

A estreia será em 14 de setembro nos Estados Unidos. Por enquanto, não há informações sobre a estreia no Brasil. As três primeiras temporadas estão completas na Globoplay e a 4ª temporada é exclusividade da Paramount+ no país.

Para Elisabeth Moss, a 5ª temporada é a mais desafiadora até agora. Ela disse ao TV que há muitos acontecimentos em algumas temporadas e menos em outras. Mas que a 5ª é quase difícil de acompanhar.

“Nao é da boca para fora. Eu realmente quero dizer que quase não consigo acompanhar a quantidade de ação que está acontecendo. Então isso tem sido empolgante e desafiador, é claro, porque significa que estamos trabalhando muito duro e estamos muito nas locações. Mas nunca há um momento de tédio”, comenta. Além de atuar, Moss dirigirá dois episódios da nova temporada. Ela também assumiu a função de diretora na 4ª temporada, fora a de produtora executiva.

Veja o trailer do quinto ano de The Handmaid’s Tale: