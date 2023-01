The Last of Us é aclamada pela crítica antes mesmo de estrear

Uma das séries mais aguardadas deste início de 2023, The Last of Us estreia na HBO neste domingo (15)., mas já vem colecionando eleogios da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a série abriu com 100% de avaliação baseada, até o fechamento desta matéria, em avaliações dos principais veículos internacionais como BBC, Vanity Fair, Rolling Stones e Collider.

Estrelada por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), a trama mostra a trajetória de Joel (Pascal) para trnasportar Ellie (Ramsey) num mundo distópico, devastado por um fungo que transformou a maioria esmagadora da humanidade em zumbis. Mais do que uma história de sobrevivência, The Last of Us é uma narrativa de reencontros.

Veja o trailer: