The Last of Us: HBO antecipa episódio para não concorrer com Super Bowl

A HBO Max avisa que a exibição do quinto episódio da série The Last of Us será antecipada. Esse será o único que estreará antes, e tem uma explicação. No domingo, 12, é o dia do Super Bowl, um dos eventos esportivos mais aguardados dos Estados Unidos. Para evitar um choque nos horários e a concorrência de público, a plataforma decidiu alterar a veiculação do quinto capítulo.



Reunindo críticas positivas até o momento, a série The Last of Us, que é baseada em game com personagens que sobrevivem a uma pandemia devastadora, chega ao seu quinto episódio. No entanto, diferentemente dos anteriores, este será exibido na próxima sexta-feira, 10, às 23h, na HBO Max. No domingo, como vinha acontecendo, chegará ao canal HBO.



Protagonizado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), The Last of Us se passa 20 anos após a destruição da civilização. Joel (Pascal) é um dos sobreviventes, mas passou por momentos difíceis, precisando endurecer seu modo de encarar as situações.



Joel aceita levar a jovem Ellie (Bella), de 14 anos, para fora da zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma viagem brutal e dolorosa, já que os dois devem atravessar os Estados Unidos e contar um com o outro para sobreviver.

Veja o teaser do quinto episódio de The Last of Us: