The Rock divulga primeiro trailer eletrizante de Adão Negro

Depois de muita espera (e propaganda), a Warner Bros. revelou o primeiro trailer de Adão Negro, longa que marca a estreia de Dwayne “The Rock” Johnson no universo DC, vivendo o anti-herói com poderes de deus. O filme solo de Adão Negro tem direção de Jaume Collet-Serra (A Orfã), roteiro de Adam Szytkiel, e estreia marcada para 21 de outubro de 2022.

Assista o trailer de Adão Negro abaixo:

No trailer eletrizante é possível ver os fundamentos da Sociedade da Justiça, com a presença de alguns membros do grupo como Gavião Negro (Aldis Hodge), Esmaga-Átomo (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) e Senhor Destino. (Pierce Brosnan).

O registro apresenta o renascimento de Adão, que tem duas grandes escolhas, segundo Senhor Destino, ser o destruidor da humanidade ou salvá-la. O que está no caminho é temperamento do Adão Negro, que não vê problemas em ser um herói e matar seus inimigos.

"Esse projeto apaixonado tem se tornado meu DNA e a hierarquia de poder no Universo DC vai mudar", disse The Rock ao divulgar o trailer.