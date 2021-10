The Rock revela novos detalhes sobre briga com Vin Diesel

A briga entre Dwayne 'The Rock' Johnson e Vin Diesel ganhou mais um capítulo nesta semana. Desde 2019, quando o ex-lutador da WWE aceitou estrelar Hobbs & Shaw, o primeiro filme derivado de Velozes & Furiosos, os dois discutem com frequência pela mídia e nas redes sociais. Segundo os rumores da época, o ator que interpreta Dominic Toretto na saga não aprovou a ideia de um filme solo do policial Luke Hobbs. Numa nova entrevista, The Rock revelou o verdadeiro motivo da briga com seu colega de profissão.

Em depoimento à revista Vanity Fair publicado nesta terça (12), o ator disse que as diferenças entre as filosofias dele e de seu colega de profissão foram o que causaram as desavenças. O intérprete de Hobbs explicou:

"Minha filosofia é enxergar todos como iguais. Eu olho para o estúdio como um parceiro. Eu vejo os membros da produção, independente do cargo, como equivalentes. Com apreço e humildade, eu respeito o processo e todos os outros seres humanos envolvidos. Eu acho importante ser honesto com as outras pessoas e sempre olhar nos olhos de quem você está conversando. E, caso você afirme que vai fazer algo, faça''.

Com essa declaração, o astro de Jungle Cruise deixou subentendida como foi a atitude de Diesel nos bastidores -- ou seja, o contrário de tudo que ele disse considerar importante. Mesmo depois de todas as discussões, o ator que vive Toretto na franquia justificou o desentendimento como algo normal para dois 'machos alfas'.

Em 2019, a dupla chegou a fazer as pazes. Porém, a trégua chegou ao fim durante a divulgação do lançamento de Velozes & Furiosos 9 (2021). Diesel falou sobre o relacionamento com Johnson e revelou que a briga aconteceu por conta de suas cobranças. Na visão do protagonista e produtor da franquia, The Rock estava tentando apenas obter as melhores performances de seus parceiros.

Sem a participação de Johnson, Velozes & Furiosos 9 estreou em junho deste ano.