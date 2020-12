The Voice +: A experiência vai fazer toda a diferença

Depois de nove anos do The Voice Brasil e cinco da versão Kids, a Globo estreia no dia 17 de janeiro o The Voice+, reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos.

A competição promete trazer, além de muita música e diversão, grandes histórias e lições de vida. Apesar de ser o caçula da família, o modelo é o que reúne os candidatos mais experientes.

Após abrir inscrições em agosto, o programa está com seus talentos selecionados e com seu time de técnicos completo: Claudia Leitte, Daniel, Mumuzinho e a estreante Ludmilla. A apresentação ficará a cargo de André Marques e Thalita Rebouças. O novo reality será exibido também no Multishow e ficará disponível no Globoplay.

O The Voice+ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Angélica Campos. Para Creso, a nova versão representa o crescimento e amadurecimento da franquia no Brasil, mas se apresenta também como um espaço de oportunidade na vida desses artistas.

“Boa música é atemporal e não existe limite quando falamos sobre a realização de sonhos. As pessoas estão vivendo mais e melhor - há quem brinque inclusive que os 60 são o novo 40. Mas o que mais queremos é ser um palco para quem ainda tem sonhos e muita energia. Essa é a principal força do nosso Voice+ e desses artistas que escolheram a gente”, declara o diretor.

A emoção toma conta de todos quando o assunto é a expectativa para a estreia do programa. Mesmo antes de conhecer os talentos, a cantora Ludmilla já tem um recado para eles. “Espero que eles cantem como se estivessem no chuveiro, na casa deles, e que curtam muito essa experiência. Porque há o nervosismo, mas a oportunidade pode ser única. Mal posso esperar para viver esse sonho junto com os candidatos”, declara a a novata.

Claudia Leitte, veterana nas cadeiras nas duas versões já conhecidas pelo público desde a estreia do formato no Brasil, é pura empolgação. “Estou muito feliz em mais uma vez poder fazer parte de uma nova etapa da família The Voice. Não vejo a hora de estar ao lado de Mumuzinho, Daniel e Ludmilla”, diz Claudinha.