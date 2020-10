The Voice Brasil inicia contagem regressiva para reestreia

Falta uma semana para o pontapé inicial da 9ª temporada do The Voice Brasil. O programa chega com muitas novidades. Desde o formato, até a transmissão, uma série de mudanças foi preparada para o programa que será apresentado por Tiago Leifert e pela cantora Jeniffer Nascimento. Nos jurados, uma mudança nos baianos em relação ao time do último programa: sai Ivete Sangalo e volta Carlinhos Brown, que se junta ao trio formado por Iza, Lulu Santos e Michel Teló.



Nesta edição em meio à pandemia, a aposta da Rede Globo é apostar nas histórias dos candidatos para trazer um clima de realização de sonhos, esperança e boas energias para o público que está em casa enfrentando os desdobramentos do coronavírus.



A edição não terá plateia. Diretor artístico do programa, Creso Eduardo Macedo garante que isso não tira a emoção: por meio de um novo recurso que combina imagem, luz e som, os candidatos e técnicos sentem a vibração da plateia – digital. As famílias e amigos dos participantes assistem à performance do seu candidato diretamente de suas casas, por meio de uma chamada de vídeo que mostra o que está se passando no palco durante a apresentação.



Do estúdio, Tiago Leifert acompanha a torcida por um telão, em tempo real, e compartilha com ela as emoções do momento da avaliação dos técnicos. "Quem está dentro do estúdio sente que está cercado por pessoas o tempo inteiro. É algo que você sente melhor quando está funcionando de verdade. Eu acho que vai ser o melhor momento para entender essa mágica nova", disse o diretor.

Só que a ausência da plateia mudou algumas coisas. Carlinhos Brown afirma que os cantores e cantoras estão mais leves nessa edição. "Agora o contato é entre artista e artista, porque é o que somos no final das contas. Sem aquele nervosismo da plateia eles estão chegando mais tranquilos", disse Brown.

Formato

64 participantes tentarão chegar ao fim das seis etapas do The Voice Brasil’. O programa terá “Audições às cegas”, “Batalhas”, “Rodada de Fogo” (fase que dá início às apresentações ao vivo), “Shows ao vivo” (quando o público começa a votar), “Semifinal” e “Final”. O prêmio é de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

A estreia será no dia 15 de outubro, com exibições às terças e quintas, na Globo e Globoplay. Na TV fechada, o Multishow vai exibir reprises às quartas e sextas.

A seleção das vozes desta temporada aconteceu por meio de bancadas virtuais, que já existiam nas edições anteriores do programa e, este ano, foram aplicadas a todo o processo seletivo pré-audições às cegas. Para apresentar os participantes, mostrando detalhes da rotina, da casa e dos lugares preferidos de cada um para soltar a voz, novos VT’s foram produzidos em gravação remota junto com os próprios candidatos.

"Muita gente estava trabalhando com música e de repente parou tudo. O The Voice é a volta para os palcos. Temos histórias de gente que precisou trabalhar com outras coisas", disse Tiago Leifert.

Já durante as gravações, nos Estúdios Globo, os talentos conversam com Jeniffer Nascimento e Tiago Leifert – que conhecem um pouco mais das histórias de cada um – em um set exclusivo e se apresentam presencialmente no palco do ‘The Voice Brasil’.

Para garantir a segurança de todos, participantes, elenco e equipe do programa seguem todas as orientações do Protocolo de Segurança da Globo e da Organização Mundial da Saúde. Dentre os cuidados, os candidatos são constantemente testados, têm hospedagem e camarins individuais e chegam prontos ao estúdio, além de manterem o distanciamento em todos os locais por onde circulam. A equipe do reality também cumpre todas as orientações básicas do Protocolo durante as gravações.