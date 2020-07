'The Voice Brasil' retorna sem plateia e com audições virtuais

A seleção de candidatos para a nova temporada do "The Voice Brasil" já está em fase final e deve ser encerrada nos próximos dias. Devido à pandemia do novo coronavírus, todas elas foram realizadas de forma virtual. A previsão de estreia é para a segunda semana de outubro. As informações são do colunista Fefito, do UOL.

Iza, Michel Teló e Lulu Santos seguem como jurados. Já Ivete Sangalo será substituída por Carlinhos Brown. Além da troca de jurados, outra mudança ocorrerá no talent show: não haverá plateia e os participantes não poderão levar familiares ou amigos para os bastidores, devendo comparecer sozinho.

Parte das câmeras deverão ser operadas a distância, por robôs, a fim de diminuir o número de pessoas no set. O apresentador Tiago Leifert deverá chegar já com figurino e maquiagem prontos, ficando isolado no camarim. Se for preciso trocar de roupa, as peças deverão ser higienizadas e ensacadas.

Já as reuniões presenciais com a produção serão realizadas em um galpão, com locais determinados por marcação no chão, a fim de garantir o distanciamento. O mesmo mecanismo é utilizado no "Caldeirão do Huck". Além disso, toda equipe técnica deverá usar máscara, macacão, proteção para sapatos e touca.