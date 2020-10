O ‘The Voice Brasil’ volta ao ar em edição inédita, a partir desta quinta-feira (15), para apresentar novas histórias e formas de conhecer os candidatos. Conversar com suas famílias e sentir a emoção de cantar no palco reality show musical terão novidades no programa que tem nove anos de história. A atração estará disponível logo após a novela ‘A Força do Querer’.

Diretor artístico da competição musical, Creso Eduardo Macedo atuou em todas as edições. Na nona temporada, ele chama a atenção para a evolução do formato: “O The Voice Brasil foi meu primeiro reality musical na Globo e hoje faz parte da minha carreira de uma maneira especial. De lá para cá, minha paixão pelo formato só cresceu, assim como o nosso desejo de expandir e trazer outros programas do gênero", conta.

Também no programa desde o início, Tiago Leifert segue no comando do ‘The Voice Brasil’, junto com a atriz Jeniffer Nascimento. Ele conta que sua história e a do reality já se misturam: a estreia no Brasil aconteceu no mesmo ano de seu casamento e, na atual temporada, Tiago espera sua primeira filha. “Foi ótimo rever todo mundo este ano. Fiquei muito feliz que conseguimos um jeito seguro de fazer o programa, com impacto zero na qualidade do que mais importa: a música”, comemora Tiago.

Jeniffer Nascimento também revisita sua própria trajetória, afinal a cantora e atriz participou de competições musicais e foi a grande vencedora da edição de 2018 do ‘Popstar’. “O ‘The Voice Brasil’ é um programa que alimenta os nossos sonhos. E que une nossas famílias. Acho essencial estarmos nesse momento dentro da casa das pessoas levando leveza”, opina. E elogia: “A música cura”.

O time de técnicos segue formado Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. Assim como Tiago, Lulu e Carlinhos são “Time The Voice Brasil” desde 2012. “Acho que é mais que óbvio que o ‘The Voice’ construiu uma família, desde o seu lançamento, que não se cansa de fortalecer os seus, onde um elogia e reverencia o outro. E além dessa família construída, eu, por exemplo, estou diante de ídolos, de pessoas que eu admiro e que me inspiram”, destaca Brown.

Pandemia

Produzido durante a pandemia, o ‘The Voice Brasil’ precisou se adaptar, mas a conexão entre os participantes, o público e os familiares continua. Sem plateia presente dentro do estúdio, a sensação de cantar para uma multidão segue garantida: por meio de um novo recurso que combina imagem, luz e som, os candidatos e técnicos sentem a vibração de uma verdadeira plateia – agora, 100% digital.

Já as famílias e amigos dos participantes do reality assistem à performance do seu candidato diretamente de suas casas, “de camarote”, por meio de uma chamada de vídeo que mostra o que está se passando no palco durante a apresentação. Do estúdio, Tiago Leifert acompanha a torcida por um telão, em tempo real, e compartilha com ela as emoções do momento da avaliação dos técnicos.

Seleção e exibição

A escolha das vozes desta temporada aconteceu por meio de bancadas virtuais, que já existiam nas edições anteriores do programa e, este ano, foram aplicadas a todo o processo seletivo pré-audições às cegas. Para apresentar os participantes, mostrando detalhes da rotina, da casa e dos lugares preferidos de cada um para soltar a voz, novos VT’s foram produzidos em gravação remota junto com os próprios candidatos.

Pela primeira vez, o ‘The Voice Brasil’ terá transmissão multiplataforma, em três diferentes canais: TV Globo, Multishow e Globoplay. Às terças e quintas, o reality vai ao ar na TV Globo logo após a novela ‘A força do querer’. Nos dias seguintes, às quartas e sextas, o Multishow reprisa o conteúdo a partir das 20h30. No Globoplay, o programa é transmitido simultaneamente na TV aberta, às terças e quintas, e fica disponível para assinantes on demand, na íntegra.

Para completar a experiência multiplataforma da temporada, o próprio elenco comanda os bastidores do programa no digital. A fase ao vivo da disputa também reserva ainda mais interatividade já que, além votar para definir os rumos da competição, o público também terá a chance de aproveitar a experiência prolongada: após o término de cada episódio, entra em cena o “The Voice Live”, uma transmissão na web com os apresentadores e técnicos do reality, direto do palco, para repercutir os melhores momentos da noite.

Seis etapas separam candidatos de todo o país do primeiro lugar do ‘The Voice Brasil’, que começa com 64 participantes aprovados e termina com apenas um campeão: “Audições às cegas”, “Batalhas”, “Rodada de Fogo” (fase que dá início às apresentações ao vivo), “Shows ao vivo” (quando o público começa a votar), “Semifinal” e “Final”. O prêmio é de R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.