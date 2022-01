The Voice+: Toni Garrido e Brown assumem cadeiras de Daniel e Mumuzinho

A segunda temporada do The Voice+, que estreia no próximo dia 30, terá mais mudanças no time de técnicos. Toni Garrido e Carlinhos Brown vão substituir Daniel e Mumuzinho. Eles se juntam à Ludmilla e Fafá de Belém — esta última anunciada anteriormente no lugar de Claudia Leitte.

Segundo nota divulgada pela Globo, as mudanças foram necessárias por causa da incompatibilidade das gravações com os compromissos dos cantores. "O cronograma de gravação sofreu alterações que coincidiram com as agendas dos talentos e impactaram diretamente a escalação do reality", afirma comunicado da emissora.

"Assim como todas as empresas, a Globo está acompanhando diariamente a evolução da nova variante da Covid atuando de maneira criteriosa e tomando medidas necessárias, tendo a segurança e a saúde de todos como prioridade sempre", diz a nota.

Garrido faz a sua estreia como técnico. Brown por sua vez já atua na função nos outros dois programas da família The Voice, o The Voice Brasil e o The Voice Kids.

​​André Marques segue na apresentação, e Thais Fersoza estreia como repórter mostrando os bastidores do reality.

O The Voice+, reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos , estreou na tela da Globo em janeiro de 2021 emocionando o público. Zé Alexanddre, 63, foi escolhido como o vencedor da temporada, com 39,40% dos votos na grande final.

Com direção artística de Creso Eduardo Macedo, e direção de gênero de Boninho, a nova temporada do The Voice+ tem previsão de estreia em 30 de janeiro.