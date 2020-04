Thelma, Rafa e Manu, finalistas do BBB 20, estarão no TVZ desta quinta (30)

O público poderá rever e matar a saudade do trio de finalistas do Big Brother Brasil 20, cuja final foi na última segunda (27). Thelma Assis, campeã da temporada histórica do reality, Rafa Kalimann e Manu Gavassi apresentarão, diretamente de suas casas, a partir das 19h, nesta quinta-feira (30), os clipes que serão exibidos no TVZ, no Multishow.

Pouco antes, às 18h30, as ex-sisters Thelma e Rafa vão participar de uma conversa animada com Lexa, na live Aquecimento TVZ, no Instagram do canal. A interação dos fãs com o programa será por meio da hashtag #PódioBBBNoTVZ.

LIVE AQUECIMENTO TVZ COM LEXA

Às 18h30, logo antes do TVZ, no Instagram do Multishow

TVZ COM THELMA ASSIS, RAFA KALIMANN E MANU GAVASSI

Quinta, dia 30, às 19h, no Multishow