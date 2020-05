Thelminha do BBB vira em embaixadora de campanha para profissionais da saúde

A médica Thelma Assis, vencedora da 20ª edição do Big Brother Brasil, foi escolhida como embaixadora de campanha pelo dia das mães que homenageará mulheres que são profissionais da saúde.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Free Free comandam a ação e fizeram o convite para a ex-BBB. Neste sábado (09) acontecerá uma live no Instagram (@thelminha) com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de ficarem em casa e mostrar que por trás de cada máscara existe uma história, uma família e um amor enorme pela profissão.

A campanha consiste em fotos tiradas através de vídeo conferência e depoimentos de como é estar na linha de frente do combate ao Covid-19.

Escolhidas para representar todas as mães que deixaram suas famílias em casa para seguir a importante missão de salvar vidas, estão 6 mulheres de São Paulo e Manaus. Através de relatos, elas contam suas experiências por debaixo das máscaras e por detrás da coragem que é se colocar em risco para salvar a vida de tantos outros.

Nessa campanha, exalta-se as mães que estão há dias sem ver e abraçar seus filhos para cuidar e dar colo para quem mais precisa nesse momento. São mulheres que entenderam que cuidar do coletivo é também cuidar dos seus e, por tanto, precisam ser reconhecidas e homenageadas.