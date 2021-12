Thelminha se posiciona contra Tiago Leifert após 'unfollow'

Após curtir a postagem em que Ícaro Silva criticou o posicionamento de Tiago Leifert, Thelma e outros ex-BBB's levaram 'unfollow' do ex-apresentador do programa no Instagram e resolveu se posicionar.

Em vídeos publicados nos 'stories', a campeã do “BBB 20” afirma que é grata ao reality show, mas que não vai "puxar saco" de ninguém. Também afirma que o apresentador é contraditório ao discursar sobre representatividade no programa e, ao mesmo tempo, seguir ex-BBBs machistas e racistas.



“Eu acho que nos discursos dele, ele falou tanto de representatividade, do quanto ele aprendeu com o Babu, então fica meio contraditório seguir ex-BBBs que a gente sabe que...tem cara machista, tem mina racista, e a gente aqui, toma o unfollow, mas é o que eu disse, se for esperar que eu puxe o saco, desculpa. Respeito super, agradeço super, mas não", disse Thelma.

Entenda a confusão: Ícaro vs Leifert: Veja qual lado cada famoso escolheu na 'treta' do BBB - Jornal Correio (correio24horas.com.br)



A ex-BBB falou que buscou entender o posicionamento de Ícaro, que recebeu críticas inicialmente ao chamar o Big Brother de "entretenimento medíocre".



"Quando eu vi o post de 'entretenimento medíocre' do BBB eu falei: 'Caramba, chutou o balde, hein?'. Aí eu fiquei pensando e fiz uma coisa que muita gente tem dificuldade de fazer, que é praticar empatia. Eu fiquei pensando: 'Por que ele falou isso? Chutou o balde desse jeito?'. E aí eu me coloquei no lugar dele e pensei: 'Cara, imagina o corre que esse menino não faz há anos, ainda mais sendo um ator preto, o tanto de não que ele deve ter ouvido não”, iniciou.



“O cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos, está numa fase ótima da carreira dele e aí a única coisa que a mídia sabe é perguntar pra ele se ele vai no BBB. Eu imagino que ele deve ter respondido uma vez: 'Não, não vou'. Aí ele deve ter ido à segunda vez e falado: 'Gente, já disse que não vou'. Eu acho que foi por isso que ele chutou o balde, e foi por isso que eu não entendi o porquê isso tomou essa proporção toda. Aí depois eu entendi, né...aí é aquele momento em que você se questiona: se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo?”, completou.



Thelma também criticou a fala de Leifert sobre “pagar o salário de Ícaro” e explicou que o apresentador poderia defender o programa e sua equipe sem ofender.



"Mas junto com a resposta veio: 'Respeita quem paga o seu salário'. E aí bateu, porque em 2021 você ouvir isso...é se colocar em um lugar de um privilégio branco que não dói só no Ícaro, que não dói só em mim, dói em várias pessoas, porque um monte de gente ouve isso ainda. Então quer dizer que se eu estiver dentro de uma empresa eu não posso criticar nada da empresa? Por que meu salário vem dali? Meu salário vem de eu abaixar a cabeça ou o meu salário vem do que eu presto de serviço? O meu salário vem do meu trabalho e foi isso que estava escrito na resposta do Ícaro e foi por isso que eu me identifiquei”, afirmou.



Por fim, a ex-BBB disse que torce por uma conversa entre os dois lados e relembrou que a luta antirracista deve ser levada além do mês de novembro.



"Eu passei o mês de novembro inteiro dando palestras sobre a importância de atitudes antirracistas e aí quando a gente vê...instas de fofoca com meu nome, vão lá nos comentários ver e depois me digam qual o nome disso. Mas vão dizer que é 'mi mi mi', a gente passa o mês de Consciência Negra inteiro falando sobre isso e depois é o quê? 'Mi mi mi'”, finalizou.

