Theo Becker aconselha atores da Globo: "Jamais aceitem ir para a Record"

Theo Becker iniciou um verdadeiro confronto com a TV Record. Revoltado, ele diz que a emissora tentou destruí-lo e conseguiu, “por longos anos”. Nas redes sociais, ele deixou um alerta aos colegas atores.

"Aviso aos atores da Globo: Jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário 10 vezes maior. Faça qualquer outra coisa, até figuração, mas não faça a mesma cagada que muitos fizeram, como eu fiz, de aceitar ir para lá", disse Theo.

Ele continuou com as publicações no Twitter, acusando a empresa de agir de forma egoísta, acabando com a carreira dos artistas, apenas para conseguir ‘pontos no ibope’.

“A Record tentou me destruir e conseguir por longos anos, mas agora voltei como uma fênix para fazê-los experimentar a rejeição do público que acompanhou todas as atitudes dessa empresa com os artistas e suas famílias”, declarou o ator.

O ator ainda sugeriu que a emissora enviou-lhe alguns convites para participar de realities como “Power Couple” e “Ilha Record”, mas ele recusou todos.