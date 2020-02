Thiago André bate recorde brasileiro indoor que durava 31 anos

Thiago do Rosário André quebrou, nesta terça-feira (4), um recorde que já durava 31 anos. Durante o tradicional Meeting de Düsseldorf, na Alemanha, o atleta correu os 1.500m indoor em 3min40s59, superando a marca de 3min42s70 estabelecida na Grécia pelo finalista olímpico Agberto Guimarães em 1989.

Na competição alemã, Thiago ficou na 8ª posição. Os três primeiros colocados foram Filip Ingebristsen, da Noruega, com 3min36s32, Ismael Debjani, da Bélgica, com 3min39s05, e Vincent Kibet, do Quênia, com 3min39s49.

Finalista dos 800m no Mundial de Londres-2012, o brasileiro já tinha chegado perto do recorde no último dia 1º de fevereiro, no CMCM Indoor Meeting de Luxemburgo, quando completou a prova em 3min43s02.

Desde o fim do ano passado, o atleta fluminense vem treinando com o polonês Tomasz Lewandowski. Concentrado em Nijmegen, na Holanda, Thiago está competindo na temporada indoor de olho em uma vaga Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O atletismo tem programa entre 31 de julho e 9 de agosto.