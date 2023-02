Thiago Aquino estreia no Carnaval e leva sofrência para o Campo Grande

Antes mesmo de o Thiago Aquino ter começado a cantar — durante o teste de som —, as pessoas ao redor do trio do artista baiano já começavam a ‘meter’ a dancinha do arrocha. A saída estava prevista para acontecer às 19h, mas sofreu um atraso, e o show começou só quase uma hora depois. Ansiosos, os fãs pediam: ‘Canta! Canta!’.

E, se o atraso foi por algum erro, ele acabou dando certo, assim como a música que o artista escolheu pra abrir o show: ‘Erro Que Dá Certo’ levou ao delírio o público que o aguardava ansiosamente e, além de arrochar, cantou tudo no gogó.

Uma das mais visivelmente emocionadas era a trancista Joice Dantas, de 26 anos: a jovem, que tinha passado o dia trabalhando como cordeira, gritava tanto que os olhos chegavam a ficar marejados. Ao ser questionada se toda aquela emoção tinha origem nas canções entoadas por Aquino ou em alguma desilusão amorosa, ela confessou: “Tudo junto e misturado”.

