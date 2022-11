Thiago Arancam abre a programação de Natal no Campo Grande

Thiago Arancam fará o show de abertura do Natal Salvador 2022, que tem como tema Iluminando Nossos Sonhos. A Praça do Campo Grande, principal cenário da festa da capital baiana, já está toda decorada para a abertura oficial, que acontece nesta quarta-feira (30/11), às 18 horas, com entrada gratuita.

Arancam vai apresentar canções do projeto Estação de Natal, em parceria com o maestro João Carlos Martins, em que interpreta clássicos nacionais e internacionais da data que celebra o nascimento do menino Jesus, como Noite Feliz, White Christmas, O Holy Night, Vem Chegando o Nata”, além da Ave Maria.

No dia 23 de dezembro, o cantor volta a Salvador para o Recital de Natal na Igreja da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, evento beneficente que contará com a benção do Padre Luís Simões, pároco da igreja Nossa Senhora da Vitória.