Thiago Arancam canta versão lírica de música para Irmã Dulce; assista

O cantor lírico Thiago Arancam é um dos artistas que doou sua voz para homenagear a Santa Dulce. Ele esteve em Salvador em agosto, e gravou a sua vesão da música oficial para o projeto A Bahia Canta Sua Santa. Assista ao clipe abaixo. Além dele, mais de 60 vozes da música baiana se unem no projeto para Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil que se tornará santa

“Thiago foi convidado pela própria instituição para cantar na Fonte Nova o Hino do Senhor do Bonfim, e quando ele soube desse projeto, quis se envolver”, revelou o cantor e compositor brasileiro Alexandre Peixe ao site Bahia.ba. Idealizador do projeto, ao lado de Durval Lelys, ele está acompanhando o processo de produção. Todo o material, incluindo áudio e imagem, está sendo captado no estúdio de Lelys.

Para unir todas as vozes do projeto, que conta também com apoio do publicitário Nizan Guanes, foi escolhido o arranjo musical de Flávio Morgade. Já deram voz à homenagem os cantores e bandas Filhos de Jorge, Ricardo Chaves, Carla Christina, Leo Macedo, Tuca Fernandes, Vitor Kelsh, Jorge Zarath, Magary Lord, Mateus Vidal, Adelmário Coelho, Sarajane, Adelmo Casé, Sérgio Nunes, Dão Black, Lazzo Matumbi, Marcia Freire, Norberto Curvelo, Átila, Marcionílio, Denny Denan, Margareth Menezes, Julio Cavalcanti, Kleber, Khill Chiclete, Ana Mammeto, Marcia Short, Joka, Tonho Matéria, Gabriel, Matildes, Aiace Félix, Saulo, Alexandre Peixe, Luiz Caldas, André Macedo, Zé Paulo, Zé Onório, Will Carvalho, Mari Antunes, Confraria da Música, Me Gusta – DH8, Tatau, Janete, Ninha, Robson, Edu Casanova, Buk Jones, Graça Onaserê, Felipe (Eva), Preta Gil e Ivete.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A religiosa baiana será canonizada no dia 13 de outubro próximo, numa missa celebrada pelo Papa Francisco, no Vaticano, em Roma, e passará a se chamar Santa Dulce dos Pobres. Toda a verba arrecadada com o projeto será automaticamente revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Confira o clipe de Thiago Arancam:

Veja a letra de A Bahia Canta Sua Santa:

A Bahia inteira canta

para celebrar nossa santa

que cuidou de nós

Tocam sinos e atabaques

de um povo que viu seus milagres

foste a voz daqueles que não tem voz

Pequena e tão gigante

mãe desses Filhos de Gandhy

que entram em Roma

soltando as pombas

pombas da paz

Ouve teu povo cantando

nas portas do Vaticano

ele tem fé, ele tem axé

ele veio a pé

É a Bahia que canta

Santa Dulce, a nossa santa

que está no céu

cuidando da gente

diariamente

Pequena e tão gigante…..

Ouve teu povo cantando….