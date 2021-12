Thiago Arancam está de volta a Salvador com o espetáculo 'Magico Amore'

Salvador foi a cidade que encerrou a última turnê do cantor Thiago Arancam, em 2019, e também protagonizará a volta aos palcos do tenor brasileiro com o novo espetáculo “Magico Amore”, que traz uma mistura do clássico e do popular contemporâneo, com músicas inéditas, romantismo, e grandes sucessos. O show acontece dia 19 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do TCA.



Com o retorno dos shows presenciais, Thiago Arancam incluiu no repertório novas canções como “ Minha Razão de Viver” (Chico Roque e Sérgio Caetano), “Mal Acostumado” (Meg Evans e Ray Araújo), além dos clássicos “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “My Way”, imortalizada na voz de Elvis Presley e “Nessun Dorma" (Giacomo Puccini). A turnê seria iniciada em março do ano passado, em São Paulo, quando precisou ser adiada por causa da pandemia.



O nome é uma referência à composição “Magico Amore”, do italiano Eddie Oliva, amigo de Arancam. A canção que já faz parte do repertório do tenor, fala de um grande e mágico amor.



O espetáculo ainda terá a participação da cantora baiana Margareth Menezes e um bloco especial de Natal, que faz parte do projeto Estação Natal, que reúne Thiago Arancam e o maestro João Carlos Martins, com participação de Alírio Neto, intérprete de grandes musicais, e de Tefo Mion, de apenas 11 anos. Na Concha Acústica, Thiago fará um trecho do projeto que está sendo apresentado em São Paulo.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do TCA. Assinantes do Clube Correio têm 40% desconto do valor da inteira.