Thiago Arancam fará Recital de Natal na Casa Pia Órfãos de São Joaquim

Nesta sexta (23), às 18h, a Igreja da Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim abre as portas para o Recital de Natal com Thiago Arancam. O evento beneficente contará com a benção do Padre Luís Simões, pároco da igreja Nossa Senhora da Vitória.

Acompanhado ao piano por Yacoce Simões, Arancam irá apresentar canções do projeto Estação de Natal, em parceria com o maestro João Carlos Martins e Tefo Mion, em que interpreta clássicos nacionais e internacionais da data que celebra o nascimento do menino Jesus, como Noite Feliz, White Christmas, O Holy Night, versão em português e Vem Chegando o Natal, além da Ave Maria.

O repertório do recital conta ainda com as músicas que acompanham Thiago nos shows pelo Brasil, as composições que fazem parte da trajetória do tenor brasileiro, que já se apresentou em mais de 40 países e vem ajudando a popularizar o mundo da ópera no Brasil.

“Eu comecei a cantar em um coral, em São Paulo. Música sacra e canções natalinas fazem parte da minha memória afetiva. Estou muito feliz em poder reviver isso nesse lugar tão cheio de história que é a Casa Pia de São Joaquim. Será um momento mágico e novamente em Salvador, lugar que sou tão acolhido pelo público”, revela Arancam.

A renda do Recital de Natal será revertida para as ações filantrópicas da Casa Pia e para a Escola Ecológica Casa Pia, que atende gratuitamente 200 crianças de 2 a 5 anos, em tempo integral.

Serviço: Recital de Natal com Thiago Arancam | Igreja da Casa Pia Órfãos de São Joaquim, Calçada | sexta (23), às 18h | Ingressoa: a partir de R$ 150, vendas e informações pelo 71 99983-7070 (WhatsApp)