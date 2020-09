Thiago Arancam mostra show Bela Primavera no drive-In

De volta a Salvador, o tenor Thiago Arancam se apresenta nesta sexta (4), às 21 horas, no Big Bompreço Drive-In Salvador, uma versão especial do show Bela Primavera, adaptado ao formato para drive-in. A última apresentação do show, no final do ano passado, aconteceu justamente em Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

“Pensamos em um espetáculo que mistura o clássico e o popular contemporâneo, que já faz parte do meu repertório. Gosto de falar de amor, de levar emoção para o público. Essa é a minha missão através da música”, destaca Thiago Aracam.

O espetáculo reúne canções em italiano, espanhol e inglês, como os grandes sucessos Il Mondo, de Jimmy Fontana; Viva La Vida, do Coldplay; Hallelujah, de Leonard Cohen; Crazy, de Seal; Who Wants to Live Forever, do Queen, e Bella Ciao, o hino da resistência italiana na Segunda Guerra Mundial, popularizada pela série espanhola La casa de papel. A seleção inclui também canções do musical O Fantasma da Ópera, protagonizado por ele e já visto por mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo.

“Minha história é fortemente ligada à Itália. Meu filho é italiano e minha escola musical é de origem italiana. Essa música me acompanha há muito tempo”, explica Thiago o cantor, considerando um dos pricipais tenores da atualizade, com transito entre o popular e o erudito.



Dono de uma voz marcante, Thiago Arancam já se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 500 apresentações, em 40 países. Destaque para as passagens pelo Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (EUA), Ópera Estadual de Viena (Áustria. Big Bompreço Drive-In Salvador, hoje, às 21h.

Ingressos: variam de R$ 160 a R$ 250, dependo dos setores, para carro com até 4 pessoas. Vendas no www.sympla. com.br/bigdrivein e na rede oficial do evento @bigdriveinsalvador. Assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto . Veja outras opções do Clube Correio em www.correio24horas.com.br.





Celebração à música sacra do Candomblé

A quarta edição do espetáculo Omolu, o Rei da Terra acontece neste sábado (5), num formato adaptado à quarentena: será online, com transmissão entre 14h e 18h, no YouTube e redes sociais do Coro Oyá Igbalé, que realiza a montagem. A produção foi toda realizada remotamente.



Este ano, o evento celebra a paz e renovação da esperança, para pensar a arte como fator de união durante a pandemia. O coro, que faz parte do departamento de Educação do Campus I da UNEB, tem objetivo de valorizar a música sacra do Candomblé. O recital é dedicado aos orixás Omolu, Nanã, Iroko, Oxumarê, Ewá, Ossain e Inkisse Tempo.

No concerto serão interpretadas cantigas das nações Kêto e Angola, além de músicas da MPB e da lírica brasileira que tenham relação com a cultura afro. Entre os convidados, estão o artista plástico Rálfice Santiago e o músico Carlinhos Brown. Amanhã, 14h, no Youtube do Coro Oyá Igbalé.





Coro Oyá Igbalé (Foto: Divulgação)





Luiz Melodia

O cantor e compositor Pedro Luís vai homenagear Luiz Melodia com releituras de músicas do álbum Vale Quanto Pesa - Pérolas de Luiz Melodia (Deck/2018). Produzido por Rafael Ramos, o disco buscou, de acordo com Pedro, “fazer reverência e referência aos detalhes dos arranjos originais tão marcantes, mas sem que isso soasse como cover”. Canções como Pérola Negra, Fadas, Juventude Transviada, Cara a Cara, e Vale Quanto Pesaestão na apresentação que acontece amanhã (5), às 19h, no projeto Sesc Ao Vivo. Instagram @sescaovivo e youtube.com/sescsp.

Forró no Parque

Quem anda com saudades de um bom forrozinho vai poder matar saudades. Neste sábado (5), às 14h, Zelito Miranda apresenta uma versão online do projeto Forró no Parque, com transmissão em seu YouTube oficial. Para acompanhá-lo, Zelito convidou Adelmário Coelho e Marquinhos Café. “Essa Live é pra soltar a imaginação: viajar de trem, andar pelo Rio São Francisco e ver o mar virar sertão bem na beira da praia do nosso Caribe particular, a Bahia, dançando e bailando com o repertório para lá de temperado”, promete Zelito Miranda. Youtybe/zelitomiranda.



Macaco ao Vivo

O cantor EdCity comanda a próxima edição dalive Macaco Ao Vivo, série que reunido vários artistas da música baiana, domingo (6), a partir das 15h, com transmissão no YouTube da Macaco Gordo e na Piatã FM. No repertório, pagodes como Pai Aqui Não Vê Bicho Com Nada, É Tudo ou Nada e Daquele Jeitão, entre outras. YouTube/macacogordo.