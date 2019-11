Thiago Arancam num show bem baiano

Em janeiro, quando apresentou o show Bela Primavera no Teatro Castro Alves, o tenor Thiago Arancam, 37 anos, foi na Concha Cústica dar uma espiada no show de Maria Bethânia, que também cantava no complexo. Caiu de amores pela Concha, onde se apresenta pela primeira vez neste domingo (3), às 19h, encerrando a mesma turnê.

“Estou um pouco nervoso”, confessa Aracam, que segue na missão de misturar o universo clássico ao popular. Apaixonado pela Bahia, ele preparou uma noite com muitas presenças baianas, começando pela banda e pela orquestra de cordas com músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia.

Com direção musical de Yacocci Simões, cenografia de Irma Vidal e DJ Gabiru e direção de José Possi Neto (que já morou em Salvador), o show terá participações do maestro João Carlos Martins, de músicos do Olodum e do projeto Brasil Afro Sinfônico, além guitarrista Armandinho Macêdo. Arancam ainda promete um convidado surpresa.

Arancam apresenta repertório com canções em português, italiano e inglês, como Il Mondo, de Jimmy Fontana, Viva La Vida, do Coldplay, Hallelujah, de Leonard Cohen, Crazy, de Seal, e Who Wants to Live Forever, do Queen. Com Armandinho e o Olodum, por exemplo, mostrará a Ave Maria de Schoubert.

A seleção inclui canções do musical O Fantasma da Ópera, protagonizado por ele e já visto por mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo e que segue em cartaz em São Paulo até 15 de dezembro. Ingressos: R$ 120| R$ 60. Clube CORREIO: 20% de desconto.





Os Lugares Preferidos de Thiago Arancam em Salvador

Praia dos Lagos - Localizada a 20 km de Salvador, é um dos locais preferidos do tenor. Não à toa, foi o local escolhido por ele para selar a união com a empresária paranaense Aline Frare em novembro do ano passado.

Centro Histórico - “Venho frenquentemente à Bahia”, reforça Thiago Arancam, que adora passear ao ar livre pelo centro da cidade. Entre seus locais prediletos, enumera, estão o Pelourinho com suas igrejas históricas e o Corredor da Vitória.

Bahia Marina - É onde o protagonista do musical O Fantasma da Ópera gosta de comer quando está por aqui. “Amo a gastronomia baiana. Gosto de quase tudo, mas a moqueca de siri mole e o acarajé são demais”, brinca o cantor, para quem o bolinho é a “oitava maravilha do mundo”.

Fonte Nova - Arancam diz que uma das grandes emoções de sua vida foi cantar o Hino ao Senhor do Bonfim na cerimônia que comemorou a santificação de Irmã Dulce, no dia 21, na Arena. “Fiquei marcado para sempre”, sintetiza o artista, que também participou da gravação da cançâo em homenagem à religiosa.