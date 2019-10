Thiago Braz acaba em 5º do salto com vara no Mundial de Atletismo

Não foi dessa vez que Thiago Braz conseguiu sua esperada medalha no Mundial de Atletismo, em Doha. Campeão olímpico na Rio 2016, o brasileiro falhou nas três tentativas de 5,80m do salto com vara e acabou na 5ª colocação, com 5,70m como melhor marca. Augusto Dutra, que também esteve presente na disputa, nesta terça-feira (1º), ficou em 10º, com 5,55m.

"Acho que nessa temporada eu recuperei muitas coisas, principalmente a minha confiança nos meus saltos. Hoje, eu acredito que eu podia ter chance de medalha. Simplesmente, aconteceu esse problema comigo. Fiquei triste porque era uma vontade muito grande minha de ganhar uma medalha, mas agora tem que pensar para as próximas, infelizmente", disse Braz, que afirmou ter sentido um desconforto muscular durante a prova.

Apesar de não ter faturado o pódio na competição, o saltador teve o que comemorar: foi sua colocação mais alta em Mundiais. Sua melhor marca na temporada, porém, foi de 5,92m.

Quem ficou com o ouro no campeonato foi o americano Sam Kendricks, com o salto de 5,97m. A mesma marca foi alcançada por Armand Duplantis, mas o sueco recebeu a prata por ter usado mais tentativas. O polonês Piotr Lisek ganhou o bronze, com 5,87m.