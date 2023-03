Thiago Brennand agredia filho com choques e cotoveladas, afirma ex-funcionário

Seis meses após as primeiras denúncias de agressões contra mulheres, o empresário Thiago Brennand voltou a ser um dos assuntos comentados nas redes sociais. Desta vez, um ex-funcionário que conviveu com o suspeito, comentou sobre situações que viveu em uma das mansões do milionário.

Em conversa ao Fantástico do último domingo (5), o homem contou que Thiago agredia constantemente o filho, que agora tem 17 anos. Segundo o ex-funcionário, o empresário era um homem desumano, ao ponto de machucar pessoas.

Atualmente, o empresário é réu de cinco processos e agora mais um referente a lesão corporal e estupro. O homem, que era motorista há anos, revelou que Thiago agredia o filho por qualquer situação, tudo o que o menor fizesse, era motivo de bater.

"Várias agressões, muitas, dar porrada, cotovelada. [...] Ele se irritava, do nada. Se o menino não comesse o macarrão que ele queria, ele batia no menino", contou.

O motorista ainda contou que a mãe do menino, que mora em Pernambuco, não conseguiu a guarda do menor porque a Justiça foi favorável a Thiago. Desde então, o adolescente mora com o pai sendo agredido constantemente.

"Teve uma época que eu tive que esconder uma máquina de choque porque ele batia no menino. Pegava o choque, ficava dando nele", disse.

Além da polêmica, envolvendo as agressões, Thiago também voltou à mídia após a polícia descobrir que o empresário alugou um andar inteiro de um hotel durante a pandemia para guardar as armas que coleciona há anos.

O delegado José Eduardo Jorge revelou que foram 67 armas localizadas. "Ele tem metralhadora, pistolas, várias pistolas, fuzis e armas realmente muito potentes e de excelente qualidade", contou.

O delegado ainda revelou que as armas de Thiago não ilegais atualmente, visto que o certificado de colecionador do empresário foi cancelado pelo Exército.