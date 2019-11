Thiago Carleto elogia postura do Vitória após goleada

Você lembra qual foi a última vez que o Vitória venceu por pelo menos três gols de diferença? Realmente, é difícil de recordar com facilidade. Isso porque isso aconteceu uma única vez em toda temporada.

Foi no dia 06 de fevereiro. As más línguas afirmam que o ano em Salvador só começa no carnaval, então o folclore permite dizer que a última goleada do Vitória foi em nosso "ano passado particular", já que nem o carnaval tinha acontecido àquela altura. A festa momesca de 2019 iniciou no dia 6 de março.

O fato é que nesta terça-feira (5), o rubro-negro voltou a ganhar com folga. Os 3x0 contra o Brasil de Pelotas, no Barradão, representam muito mais do que um incremento à vaiadade pelo resultado expressivo. Muito longe disso: o triunfo levou o Vitória aos 40 pontos na Série B. A vantagem em relação à zona de rebaixamento cresceu para seis pontos devido ao empate em 0x0 entre Figueirense e Vila Nova.

A goleada foi uma cereja no bolo. Serviu para tirar um peso das costas. Mais do que respirar aliviado, os 3x0 desta 33ª rodada trouxeram a oportunidade de sorrir de alegria pelas bandas da Toca do Leão. É essa a linha de raciocínio do meia Felipe Gedoz.

"A gente sabia da maneira de jogar do Brasil, mas nossa equipe foi sólida. Não tomamos gols, tivemos um ou outro susto que faz parte. Suportamos muito bem do início ao fim. Merecemos esses três pontos, ainda falta, mas dá uma tranquilidade muito grande para o jogo contra o Paraná", apontou Gedoz.

Camisa 10 do Vitória, o meia iniciou o jogo no banco de reservas por opção de Geninho, técnico do Vitória que precisou se virar com os quatro desfalques que teve. Quem ficou com a vaga foi o garoto Eron, atacante de 21 anos que aproveitou a chance e marcou o terceiro gol do Leão no jogo.

Como tem sido de praxe, Thiago Carleto cumpriu papel decisivo a favor do Vitória. Foi bem no ataque e na defesa. O prêmio da vez foi a assistência para o gol de Éverton Sena no segundo tempo.

"A partida foi a cara do que Geninho tem nos pedido durante todo o dia. Um time com pegada, com atitude. Não é nem pela vitória. Jogamos um jogo pesado na sexta, com chuva. Hoje além da vontade a qualidade técnica fluiu. Grande partida do Felipe Garcia. Uma vitória com a cara do Vitória. Nos aproximamos mais ainda do objetivo para fugir dessa zona incômoda", avaliou Carleto.