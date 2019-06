Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva avançam em Wimbledon

O tênis do Brasil começou bem a disputa de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira (24), pela primeira rodada do qualifying do torneio disputado na grama, em Londres, o cearense Thiago Monteiro e o paulista Rogério Dutra Silva venceram as suas partidas de estreia e seguem na luta por vaga na chave principal - são necessárias três vitórias para esse objetivo -, que terá início na próxima segunda.



Cabeça de chave número 6 no qualifying e 115º do ranking da ATP, Thiago Monteiro foi o primeiro dos dois a entrar em quadra nesta segunda-feira e precisou de dois tie-breaks para derrotar o italiano Roberto Marcora, atual 216 do mundo, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/5) e 7-6 (7/3), após 1 hora e 40 minutos de confronto.



Na sequência, Rogério Dutra Silva fez a sua estreia e também precisou de dois tie-breaks para vencer. O número 2 do Brasil e 223 do mundo ganhou do britânico Evan Hoyt, 501º colocado da ATP, por 2 sets a 0 - com as parciais de 7/6 (12/10) e 7/6 (7/5), após 1 hora e 53 minutos.



Na segunda rodada, Thiago Monteiro terá pela frente o norte-americano Christopher Eubanks, que superou o italiano Luca Vanni em três sets - com parciais de 7/6 (11-9), 3/6 e 6/3. Rogério Dutra Silva vai duelar contra o francês Gregoire Barrere, 12º pré-classificado do qualifying, que ganhou de virada do equatoriano Emilio Gómez por 2 a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2.



Além dos dois, o Brasil terá uma representante na chave feminina do qualifying. Ela será a paulista Beatriz Hadda Maia, atual número 121 do ranking da WTA. A sua adversária na estreia ainda será definida em um sorteio feito pela organização de Wimbledon.