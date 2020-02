Thiago Oliveira, apresentador da Globo, se separa após um ano de casamento

O apresentador Thiago Oliveira, do Hora 1, anunciou na quinta-feira (27) o fim do seu casamento com a publicitária Yasmin Calil. Thiago, que apresenta o bloco esportivo do jornal, vinha aparecendo sem aliança e não mostrava mais a esposa em redes sociais, o que gerou a pergunta de uma seguidora.

A separação aconteceu em setembro de 2019, um ano depois do casal trocar alianças em uma cerimônia em Atibaia, no interior de São Paulo, que contou com colegas dele na Globo, como Rodrigo Bocardi e Glória Vanique.

Mas só nesta quinta, ao ser questionado pela seguidora, o jornalista resolveu expôr o fim da relação, afirmando que foi amigável.

"A gente se separou no final de agosto, início de setembro. Achamos melhor não falar nada, mas como nos últimos meses muitas pessoas perguntam para mim e para ela achei melhor pontuar essa fase da nossa vida. Foi de uma maneira muito amigável, com muito respeito e muita admiração entre os dois", explicou.

Thiago e Yasmin apagaram todas as fotos dos dois nas redes sociais, incluindo do casamento - o apresentador deixou imagens feitas na cerimônia com os pais.

Os dois já moravam juntos havia cinco anos quando resolveram casar. Em 2018, durante uma entrevista, ele contou que a rotina no jornal da madrugada levou a mudanças na relação com Yasmin.

"Quando chego em casa ela sai para reuniões, e quando ela chega estou indo dormir. Só a vejo na sexta à noite e no fim de semana. Ela é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Sem ela, seria muito, muito difícil eu estar onde estou. Sou muito grato. Ela entra de cabeça comigo", disse, na época.

Os dois moraram no Rio, onde o jornalista trabalhava no Sportv, desde 2014, mas se mudaram de volta para São Paulo quando Thiago foi para o "Bom Dia SP", em 2018. "Morar no Rio foi fundamental para o nosso crescimento como casal".