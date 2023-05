Thiago Oliveira, do 'É de Casa', anuncia o nascimento da primeira filha

O apresentador Thiago Oliveira, do "É de Casa", teve a sua primeira filha neste segunda-feira (22). Recentemente, ele havia reclamado da demora na reta final da gravidez durante participação no 'Domingão com Huck'.

Nesta segunda, Thiago compartilhou nos Stories do Instagram que a criança havia chegado. O anúncio veio acompanhado de um varal de fotos na maternidade, incluindo imagens do casal com a recém-nascida.

Mais cedo, o apresentador do "É de Casa" contou que a bolsa da mulher tinha estourado por volta das 2h da madrugada.

Thiago Oliveira é casado com Bruna Matuti, que atua como coordenadora de produção e conteúdo em uma empresa de produções e eventos. Ela também trabalhou na TV Gazeta, de 2012 a 2015.

Neste domingo (21), Thiago Oliveira havia conversado com Luciano Huck no quadro Dança dos Famosos sobre a gestação de Ella. "E Ella, continua calma? Nada ainda?", questionou o marido de Angélica, sem explicar ao público do que se tratava a pergunta.

"Parece que a Bruna está grávida há dois anos. É impressionante!", respondeu Oliveira.