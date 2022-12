Thiago Silva prega cautela: 'Não dá para achar que vai ser fácil'

O Brasil poderia ter Portugal ou Uruguai como rival nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Mas os lusitanos avançaram em primeiro, a Celeste não se classificou, e quem estará do outro lado do campo é a Coreia do Sul. O mesmo adversário foi goleado recentemente pela Seleção, por 5x1. Mas o zagueiro Thiago Silva pregou respeito antes do novo confronto.

"Não dá para achar que vai ser fácil e com resultado elástico como foi no amistoso. É Copa do Mundo, eles passaram por um grupo super difícil, e o que podemos fazer é respeitar o adversário e fazer um grande jogo", disse o defensor.

A Coreia do Sul tem como principal estrela Heung-min Son, do Tottenham. Para muitos, ele é o maior jogador asiático de todos os tempos - o que lhe rendeu o apelido de 'Neymar da Coreia' em seu país. Thiago Silva pediu atenção total às forças do oponente e ao atacante.

"Nosso confronto de amanhã (segunda-feira) é muito difícil. Sabemos da qualidade da Coreia, um time que joga para frente, gosta de ter a bola. É minimizar o ímpeto dele para obter a classificação e temos que trabalhar muito para isso. O jogo passado não tem nada a ver com as oitavas de final de uma Copa do Mundo. É um jogo muito difícil e posso dizer que vamos estar preparados", afirmou.

"O Son está ali em Londres e eu sei a dificuldade de jogar contra eles. O primeiro meio-campista tem uma qualidade no passe. Defensivamente, eles são muito bons e nos contra-ataques. Se você reparar no segundo gol contra Portugal, era praticamente só o Son com a bola e outro um pouco atrás. Todo cuidado é pouco com esse time que tecnicamente é muito bom", completou o zagueiro.

O duelo contra a Coreia do Sul será especial para Thiago Silva. O defensor atingirá mais uma marca histórica em sua carreira, e vai igualar Cafu e Dunga como jogador que mais vezes foi capitão do Brasil em jogos de Copa do Mundo. Ele usará a braçadeira pela 11ª vez.

O feito poderia ter sido alcançado na última sexta-feira (2), diante de Camarões, mas o zagueiro foi poupado na derrota por 1x0. Ele, aliás, defendeu o uso de apenas reservas naquela partida, e relembrou eliminações nos outros Mundiais que disputou.

"Eu acredito que a gente fez um bom jogo, suficiente para ter vencido. Volume de jogo, oportunidades, mas estamos sujeitos a esse tipo de situação. Assumimos. É seguir em frente, até porque na Copa de 2010 eu perdi um jogo e fui para casa, em 2014 e 2018 também. Dessa vez perdi um e estou nas oitavas. Temos que tirar lições para se reerguer e continuar. Dificilmente temos outras oportunidades, então lutaremos de todas as maneiras para evitar um insucesso".

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), às 16h, no estádio 974. Se avançar, irá enfrentar na sexta-feira (9), ao meio-dia, o vencedor de Japão x Croácia.