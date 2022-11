Thiago Silva será o capitão do Brasil em estreia na Copa do Mundo

Thiago Silva será o capitão do Brasil na estreia na Copa do Mundo do Catar. A partida será nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília), em Lusail. Será a terceira Copa do zagueiro de 38 anos com a braçadeira de capitão.

A liderança de Thiago Silva na Seleção começou na Copa de 2014, no Brasil. Sob o comando do técnico Felipão, ele carregou a braçadeira em todos os jogos que disputou.

Marcado pelo choro nas oitavas de final contra o Chile, quando o Brasil avançou nos pênaltis, o zagueiro não participou da goleada por 7x1 sofrida pela Seleção diante da Alemanha na semifinal.

Em 2018, na Copa da Rússia, Thiago Silva voltou a ser o capitão do Brasil, agora treinado por Tite. O treinador, no entanto, promoveu um rodízio de capitães durante a campanha que terminou com queda para a Bélgica nas quartas de final.

O Mundial da Rússia será o quarto de Thiago Silva. Além das Copas de 2014 e 2018, ele esteve no torneio de 2010, na África do Sul, mas ficou no banco de reservas.

Por sinal, sob o comando de Tite a braçadeira de capitão da Seleção tem trocado de mãos. Depois da eliminação da Copa da Rússia, o treinador definiu o atacante Neymar como capitão fixo. O camisa 10 perdeu a condição após agredir um torcedor durante a final da Copa da França, em 2019.