Thiaguinho traz show Meu Nome é Thiago André para o Armazém Convention

Os 20 anos de sucesso da carreira de Thiaguinho serão cantados no palco do Armazém Convention no próximo dia 2 de junho, a partir das 20h, quando o artista apresenta o show da turnê intitulada Meu Nome é Thiago André, que está sendo apresentado em diversas cidades do Brasil.

Na apresentação, Thiaguinho presenteia os fãs com sucessos da época do Exaltasamba e grandes hits da carreira solo, que lhe tornaram um dos principais nomes do samba romântico no país, a exemplo de Era Uma Vez, Desencana, Sou o Cara Pra Você, Viver Sem Ti, Melhor Eu Ir, Falta Você.

Os ingressos custam a partir de R$ 100 e já estão à venda na bilheteria digital (https://www.bilheteriadigital.com/thiaguinho-no-armazen-02-de-junho) e nos Pontos físicos: Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Parque Shopping Bahia.

SERVIÇO: Thiaguinho na turnê Meu nome é Thiago André; participação de CBX e Belito | sábado (2/6), As 20h, no Armazém Convention