Thiaguinho traz Tardezinha Surreal em agosto para Salvador

Depois de quase um ano, o cantor Thiaguinho volta a Salvador com o seu projeto Tardezinha. Só que dessa vez o evento promete uma infraestrutura ainda melhor e um maior tempo de duração de show. Por conta disso, o projeto ganhou o adjetivo Surreal. A Tardezinha Surreal acontece no dia 4 de agosto (domingo), às 15h, em local ainda a ser definido. As vendas começam na próxima sexta-feira (10), com ingressos que variam de R$ 50 a R$ 180. O setores do evento serão divididos em Arena, Área Vip com serviço de open bar de vodka nacional, cerveja, água e refrigerante; e Backstage.

Serão quatro horas de apresentação, onde o cantor Thiaguinho relembrará sucessos que foras destaques no cenário musical do pagode entre as décadas de 90 e 2000, além dos inúmeros sucessos da sua carreira. O palco 360º e mais baixo, permite o artista ficar bem próximo da galera e sentir por todos os lados a energia do publico baiano.

Além de proporcionar divertimento, o projeto Tardezinha Surreal também tem o lado social. Nessa edição, além do ingresso, o público deverá levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento, que será doado para instituições de cunho social.

SERVIÇO

O que: Tardezinha Surreal

Quando: 4 de agosto (domingo), 15h

Onde: Local a definir

Valores: Arena: R$ 50,00 + 1kg de alimento não perecível

Aréa Vip R$ 130,00 (Open bar de vodka nacional, cerveja, agua e refrigerante) + 1kg de alimento não perecível

Backstage: R$ 180,00 + 1kg de alimento não perecível

Vendas: Salvador Tickets, Balcōes dos shoppings, Sympla, Partiu Balada e Oquei Entretenimento

Classificação: 16 anos Arena e Backstage e 18 anos na Área Vip open bar

Informaçōes: www.salvadorproducoes.com.br

*Valores referente a meia entrada, 1º lote sujeito a aumento sem aviso prévio.