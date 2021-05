This Is Us: final da 5ª temporada tem casamento inesperado e separações chocantes 

A última temporada de This Is Us vai ao ar apenas em 2022 e o último episódio da quinta fase da saga da família Pearson foi ao ar nesta terça (25), no STAR Premium. Mas isso não impediu que o seu criador, Dan Fogelman, em entrevista ao Deadline, adiantasse o que os fãs da série poderão esperar para o último ano, como algumas surpresas agradáveis e mais foco na linha do tempo futura (além de muitas e muitas lágrimas).

“Nosso plano agora é de ser tão ambiciosos quanto jamais fomos em relação às linhas do tempo na série para a última temporada. Éramos ambiciosos com o passado, mas, agora, que temos linhas narrativas construídas em todos os períodos (passado, presente e futuro), vamos fazer cabeças explodirem”, antecipou o showrunner.

Toby e Kate tentam ajustar a rotina do casamento mas iniciativa não dá certo (divulgação)

Fogelmen também pôde adiantar, ainda sem revelar muito spoilers, que os fãs da série finalmente terão a chance de conferir a forma adulta dos filhos de Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown), “especialmente os de Randall”, ele informou. “Portanto, teremos muitas histórias para contar.” Embora haja muito pano para manga para os últimos, o criador foi bem ao anunciar que o final da produção não deixará pontas soltas.

[Cuidado! Spoilers do final da 5ª temporada de This Is Us abaixo]

Um dos principais pontos do final de temporada mais recente, é o término da relação entre Kevin e Madison (Caitlin Thompson). Felizmente, os fãs do casal já podem ficar sossegados, pois, aparentemente, o rompimento não será definitivo. “Embora o espectador esteja se recuperando do que aconteceu com eles no dia do casamento, há muito carinho entre os dois. A transformação desse afeto entre o casal é o que vamos contar na 6ª temporada”, contou Fogelman.

O que chocou mesmo os fãs foi o término do casamento de Kate e Toby. Ele decide de mudar de estaado e ela acaba se casando novamente!

Outro casal da série, o par formado por Rebecca (Mandy Moore) e Miguel (Jon Huertas), também será o ponto de atenção do último ano: “Vamos entrar nesse relacionamento, como eles se uniram, como eles se separaram, como eles encontraram seu caminho de volta para cada outro. Nós apenas vimos isso brevemente na segunda temporada da série, então esta é uma oportunidade real para explorarmos um novo território no final da nossa produção”.

Embora tenha sido anunciada para 2022, a última temporada de This Is Us ainda não ganhou uma data definida. No Brasil, a produção pode ser conferida pelo STAR Channel (ex-Fox).