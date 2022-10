Thomaz Costa diz que Tiago traiu affair Rodrigo Branco com 'mãe' do empresário

Após a formação da quarta roça no reality "A Fazenda 2022", Thomaz Costa revelou que Tiago traiu o namorado com uma idosa de 70 anos.

A revelação foi feita no momento em que Thomaz desabafava com Tati Zaqui, Deborah e Kerline, após ter brigado com o jogador no intervalo do programa.

"Para vocês terem noção, o Tiago namorava com um amigo meu, um dos meus melhores amigos, o Rodrigo Branco", iniciou.

"E você acredita que o Rodrigo Branco pegou ele tendo uma relação sexual com uma mulher de 70 e poucos anos, que o Rodrigo chamava de mãe, na casa dele?", acrescentou.

"Ah, acho que isso não é pauta não. Não tem por que trazer isso", repreendeu Deborah.

"Não é pauta, mas é para ver o caráter da pessoa. Imagina, tipo, eu tenho você como mãe, você mora na minha casa e o meu namorado", concluiu Thomaz.

Rodrigo Branco é empresário e conhecido por levar artistas para conhecer a Disney e os Estados Unidos. Em 2020, ele fez comentários racistas sobre Maju Coutinho e Thelma Assis.

Já Tiago falou no reality que Rodrigo viveu um affair com o ator de "Carrossel". No Instagram, Rodrigo desmentiu o boato e afirmou ser apenas amigo de Thomaz. "Hoje saiu a notícia que o Thomaz ficou mais de um mês hospedado na minha casa. Thomaz ficou na minha casa, quase um mês aqui hospedado. Assim como a Deborah Secco já ficou, vários famosos frequentam e ficam hospedados na minha casa".