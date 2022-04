Thor: Amor e Trovão ganha primeiro teaser e mostra visual de Natalie Portman

Thor: Amor e Trovão, próximo capítulo da história do deus do trovão no MCU, ganhou seu primeiro teaser, que traz o asgardiano de Chris Hemsworth tentando se acostumar a uma vida longe dos Vingadores. A prévia conta ainda com os Guardiões da Galáxia, com quem Thor deixou a Terra após os eventos de Ultimato. Além disso, podemos ver pela primeira vez o visual de Natalie Portman como a Poderosa Thor.

Confira:

Além do teaser, Amor e Trovão ganhou um novo pôster que destaca a atmosfera oitentista do longa:

O filme é dirigido por Taika Waititi, que assina o bacanérrino Thor: Ragnarok. O diretor neozelandês afirmou em entrevistas anteriores ser o filme mais louco que já fez. O cineasta chegou a adiantar também que a sequência está bem diferente de Ragnarok:

"Eu fiz algumas coisas loucas na minha vida. Eu vivi, tipo, dez vidas. Mas é o filme mais louco que eu já fiz", compartilhou o diretor ao ComicBook. "Se você escrevesse todos os elementos deste filme, não faria sentido. É quase como se não devesse ser feito."

Além de Chris Hemsworth, o longa é estrelado por Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.Thor: Amor e Trovão estreia nos cinemas em 7 de julho.

Admirados com o rigor estético que o diretor seguiu no filme, os fãs colocaram o filme entre os mais comentados do Twitter, chamando atenção para a citação explícita à HQ Thor: Carniceiro dos Deus. Confira abaixo: