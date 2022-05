Tia e sobrinho de sete anos são baleados na Boca do Rio

Uma criança de sete anos e a tia foram baleadas na manhã deste domingo (15) na Rua Barreto de Brito, na Boca do Rio. Segundo as primeiras informações, os suspeitos estavam em um carro branco e fugiram após os disparos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que já foram coletados depoimentos e que a polícia busca imagens próximas ao local do crime para identificar o autor. Moradores da região contaram que tanto a mulher baleada quanto o suspeito pelos tiros seriam membros de facções ligadas ao tráfico de drogas, o que está sendo apurado.

Uma equipe da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) foi até o local depois de receber a informação dos tiros que atingiram a criança e a mulher. A PM diz que o policiamento foi reforçado na região por meio de rondas, na busca pelos suspeitos.

As vítimas foram atendidas no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde.

Equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da 9ª Delegacia (Boca do Rio) fazem os primeiros levantamentos sobre o caso. A investigação deve ter sequência na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Anteriormente, a Polícia Civil havia informado que as vítimas se tratavam de mãe e filho, contudo, pela tarde, corrigiram a informação para tia e sobrinho.